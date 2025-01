Ufficiale Arzignano, a centrocampo arriva Brevi dal Foligno. Firma fino a fine anno con opzione

È attraverso il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che viene reso noto che "Tommaso Brevi è un nuovo calciatore dell’Arzignano Valchiampo. Classe 2002, originario di Spoleto, per il centrocampista umbro è un ritorno tra i Professionisti dopo la stagione 23/24 vissuta con la maglia del Trento. Arriva dall’ACF Foligno (Serie D – Girone E) firmando un contratto fino al 30/06/2025 con opzione di rinnovo. Per la prima volta indosserà la maglia numero 25.

Dopo le giovanili della Ternana, debutta in Prima Squadra con il Mestre nella massima serie dilettantistica. Seguono Casale Monferrato, Ellera e Trestina tra Eccellenza e Serie D. Lo scorso anno il passaggio tra i Pro con il Trento. Negli ultimi mesi ha militato nel Foligno dove ha siglato 5 reti decisive in 12 presenze.

Si ringrazia la società ACF Foligno per il lavoro in sinergia".

Fanno poi seguito le sue prime dichiarazioni in gialloblù: "Sono contentissimo: ho ritrovato questa categoria che avevo lasciato a inizio anno. Mi sono rimesso in discussione anche con me stesso e sono felice di essere tornato in Serie C. Mi hanno parlato benissimo del gruppo. Spero di portare carica, anche se c'è già nei miei compagni visti gli ultimi risultati, e corsa".