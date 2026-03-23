Arzignano, Di Donato: "Vittoria col Cittadella da dedicare alla città, siamo sulla strada giusta”

Grande soddisfazione in casa Arzignano Valchiampo dopo il successo contro il Cittadella. Al termine della gara, il tecnico Daniele Di Donato ha elogiato la prestazione dei suoi, sottolineando il valore del risultato ottenuto.

“Abbiamo disputato una grande gara. Questa è una partita da dedicare alla società che ci teneva a vincere contro una big e ci siamo riusciti. Ma soprattutto alla città: vincere contro il Cittadella è motivo di orgoglio per tutta la Vallata”.

L’allenatore ha rimarcato l’impegno e la qualità mostrata dalla squadra: “Era un giusto premio per tutti i sacrifici fatti e per i miei splendidi ragazzi che oggi hanno disputato una partita eccezionale. Non avevo dubbi”.

Nonostante la vittoria, Di Donato ha evidenziato un aspetto da migliorare: “Se devo trovare un neo, la potevamo chiudere prima per non soffrire fino alla fine”.

Infine, uno sguardo agli obiettivi stagionali: “Questo è il nostro campionato, fatto di sofferenza ma anche di risultati importanti. Sognare non costa nulla, però sappiamo che il primo traguardo è la salvezza. Siamo a buon punto e queste due vittorie ci danno entusiasmo per chiudere il discorso il prima possibile”.