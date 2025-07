Ufficiale Arzignano, prelevato dalla Cremonese Basso Ricci: l'attaccante ha firmato un triennale

Serie C

Oggi alle 12:33 Serie C

Rinforzo direttamente dalla Serie A per l'Arzignano Valchiampo, che in vista della stagione sportiva 2025-2026, che vedrà i veneti ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C, si è assicurato dalla Cremonese l'attaccante Alberto Basso Ricci: il classe 2004 ha sottoscritto con i giallazzurri un contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.

Di seguito la nota del club:

𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗕𝗮𝘀𝘀𝗼 𝗥𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗲’ 𝗚𝗶𝗮𝗹𝗹𝗼𝗰𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲"

L’attaccante classe 2004 arriva a titolo definitivo dalla Cremonese firmando un contratto triennale fino al 30 giugno 2028.

Si ringrazia la società grigiorossa per la collaborazione ed il lavoro in sinergia.

𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼, 𝘁𝘂𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 𝟭𝟵!".

Ha fatto poi seguito la nota della società grigiorossa: "U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo a FC Arzignano Valchiampo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Basso Ricci.

Arrivato nel vivaio grigiorossi all’inizio della stagione 2018/19, Basso Ricci ha esordito in Serie A nell’aprile 2023 nella partita Udinese-Cremonese.

Il club augura ad Alberto le migliori fortune per il futuro".