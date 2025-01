Ufficiale Arzignano, rinforzo difensivo dalla Serie B: arriva il centrale Shiba dal SudTirol

vedi letture

L'Arzignano pesca in Serie B per rinforzare la propria difesa. Dal SudTirol arriva infatti in prestito il giovane centrale Shiba che nella prima parte di stagione aveva vestito la maglia del Taranto. Questo il comunicato del club veneto:

Cristian Shiba è un nuovo calciatore dell’Arzignano Valchiampo. Classe 2001, il difensore centrale italo-albanese originario di San Benedetto del Tronto, arriva in prestito dal club FC Südtirol fino al 30/06/2025. Sua la maglia numero 16.

Tra l’U17 e la Primavera del Sassuolo, vive una parentesi in Serie D con la Sangiustese. Dopo lo stop del Covid, ricomincia con il Ravenna entrando nei Professionisti. Seguono Pontedera, Südtirol in Serie B, Recanati e Taranto. Per lui, sono oltre 100 le presenze nei Pro vissute tra Serie C e cadetteria.

«Sono molto contento di essere qui. Sono stati mesi complicati: vivrò una seconda parte di stagione più sereno. Mi metto a disposizione del Mister e della squadra per raggiungere il primo obiettivo, la salvezza. Spero di portare umore positivo in gruppo. Sono una persona serena e mi piace aiutare i più giovani».