Ufficiale SudTirol, il giovane Shiba va in C a fare esperienza: giocherà con la Recanatese

vedi letture

"F.C. Südtirol comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla società U.S. Recanatese, militante nel campionato di Serie C, girone B, i diritti alle prestazioni sportive del difensore 22enne Cristian Shiba.

Nato a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno il 31 gennaio 2001, dopo l’esperienza al Pontedera, è approdato in biancorosso la scorsa estate per sottoscrivere un accordo triennale.

L’F.C. Südtirol ringrazia Cristian Shiba e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni".

Il difensore classe 2001 lascia così il club altoatesino dopo sei mesi in cui non è mai sceso in campo pur andando in panchina in quasi tutte le gare del girone d’andata. In questi mesi il calciatore albanese proverà a mettersi in mostra come fatto nelle due precedenti stagioni in Serie C con il Pontedera dove ha collezionato 67 presenze con un gol e due assist all’attivo.