Ufficiale Arzignano Valchiampo, dal Caldiero Terme arriva Eddy Lanzi: accordo fino al 2027

Eddy Lanzi è dell'Arzignano Valchiampo. Il centrocampista classe 2004 arriva dal Calcio Caldiero Terme firmando un contratto biennale fino al 30 giugno 2027.

LA BIO - Originario di Romanengo (Cremona), Lanzi inizia a giocare nella squadra del suo paese. Dopo un anno, viene chiamato dalla Cremonese. Milita nel settore giovanile grigiorosso per dieci anni, fino all’U17. Decide poi di passare subito tra i grandi e così a 17 anni arriva l’esordio nella Prima Squadra del Romanengo (Promozione). Seguono Soncinese (Eccellenza), Sant’Angelo (Serie D) e Caldiero dove debutta tra i Professionisti in Serie C (30 presenze totali nella stagione 24/25, 3 reti, 2 assist).

LE PRIME PAROLE - «È arrivata questa opportunità e spero di fare bene. Quest’anno non voglio sbagliare, voglio avere le mie chance per esprimermi al meglio. È una stagione in cui devo dimostrare, migliorare e crescere. E ad Arzignano potrò farlo sicuramente perché mi hanno parlato tutti bene di questa società. Sono un ragazzo vivace, un uomo spogliatoio che crea gruppo. Socializzo con tutti e in squadra mi diverto. Come numero di maglia ho scelto il 7 per il mio idolo Cristiano Ronaldo».