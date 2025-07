Ufficiale Arzignano Valchiampo, dalla Fiorentina arriva in prestito il difensore Riccardo Spaggiari

Riccardo Spaggiari è un nuovo giocatore dell'Arzignano Valchiampo. Il difensore classe 2005 arriva in prestito dall’ACF Fiorentina fino al 30 giugno 2026. Il club gialloceleste ringrazia in una nota la società viola per la collaborazione ed il lavoro in sinergia. Indosserà la maglia 25.

Originario di Formigine (Modena), Spaggiari inizia a giocare a calcio nella squadra del paese. Si trasferisce poi nelle giovanili del Modena e, all’età di 16 anni, passa in Prima Squadra. In Coppa Serie C, nella stagione 21/22, il suo esordio tra i Professionisti. Ricevuta la chiamata dalla Fiorentina, vive i successivi tre anni con la maglia viola. Dopo un anno in prestito a Cremona, arriva ad Arzignano. Nella stagione 24/25, nella Primavera 1 grigiorossa, ha collezionato 33 presenze, 5 reti e 3 assist.

Di seguito il riepilogo delle operazioni ufficializzate finora dal club:

Acquisti - Bernardi (Hellas Verona), Basso Ricci (Cremonese), Moretti (svincolato), Lanzi (Caldiero Terme)

Cessioni - Benedetti (Trento), Bordo (Monopoli)