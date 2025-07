Ufficiale Dolomiti Bellunesi, rinforzo a centrocampo: dall'Avellino arriva Noah Mutanda

Continua la campagna di rafforzamento della Dolomiti Bellunesi, squadra neo promossa in Serie C. Come si apprende dal sito ufficiale del club, è arrivato in prestito dall'Avellino il giovane Noah Mutanda. Di seguito la nota del club:

Arriva in prestito dall’Avellino Noah Mutanda: un centrocampista che ha compiuto 20 anni meno di un mese fa e ha talento, entusiasmo e un promettente futuro davanti a sé. Ora, con la maglia della Dolomiti Bellunesi, potrà compiere il prossimo passo nel suo percorso di crescita.

Classe 2005, nato il 21 giugno a Duderstadt, in Germania, Mutanda ha radici congolesi e una formazione da globetrotter del pallone: basti pensare che è passato per le giovanili di due realtà di prestigio come lo Schalke 04 e il Napoli, prima di approdare all’Avellino, club fresco di promozione in B.

Proprio in biancoverde si è messo in luce nelle file della selezione Primavera, ma ha saputo ritagliarsi uno spazio anche tra i professionisti: come confermano le 9 presenze in C (tra campionato e coppa), arricchite da un gol, segnato alla Juventus Next Gen lo scorso 20 ottobre.

Noah porta con sé visione di gioco, qualità e un profilo dinamico in mezzo al campo, in linea con l’identità della squadra dolomitica: ambiziosa, giovane, affamata.