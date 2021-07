Au Triestina: "Con Bucchi mi aspetto una squadra moderna. L'opposto dello scorso anno"

L'arrivo in panchina di Cristian Bucchi presuppone una Triestina più offensiva rispetto a quella dell'ultima stagione, targata Pillon. Lo afferma l'amministratore unico del club alabardato, Mauro Milanese, ai microfoni del quotidiano Il Piccolo: "Con Bucchi mi aspetto di vedere una squadra con un gioco completamente diverso da quello della scorsa stagione, mi aspetto una squadra con grande dinamismo, più veloce e reattiva, capace di andare a prendere alta gli avversari e in grado di soffrire, col cuore. Soprattutto quando si gioca in casa, contro certe squadre di seconda fascia, bisogna fare la partita e non aspettare 90 minuti. In definitiva mi aspetto una Triestina più in sintonia con il calcio moderno e che sia più simpatica alla gente".