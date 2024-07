Ufficiale Audace Cerignola, acquistato il cartellino di Luigi Cuppone dal Pescara

La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito dal Delfino Pescara Calcio 1936 le prestazioni del calciatore Luigi Cuppone. Si tratta della prima operazione che vede l’Audace Cerignola, nella propria storia calcistica, acquistare un calciatore da un’altra società professionistica.

LA CARRIERA - Cuppone, punta centrale, classe 1997, 178 centimetri d’altezza, era legato per un’altra stagione al Pescara (30 giugno 2025). Si lega all’Audace Cerignola fino al 30 giugno 2027. Nell’ultima stagione, con la maglia dei delfini, ha totalizzato 34 presenze e 8 reti, conquistando il 6° posto nel gir. B di serie C e l’accesso alla fase play-off (II turno). Nella stagione precedente sono state 5 le realizzazioni in 35 gare per l’attaccante originario di Nardò con la maglia del Pescara. Stagione chiusa in 3^ posizione e in semifinale play-off nazionali. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lecce, nella stagione 2014/2015, è passato al Carpi prima e alla F.C. Lugano, in Svizzera, poi. Dopo le due esperienze giovanili, la prima avventura da under in serie D con la maglia della Triestina (6 presenze). Dopo esser tornato a Lugano, viene acquistato dalla L.R. Vicenza, esordendo giovanissimo in serie B. Nella stagione 2017/18 la prima apparizione in C con la casacca del Pisa. Nella terza serie, Cuppone indosserà le maglie di Paganese, Bisceglie e Monopoli. Nella stagione 2020/21 la consacrazione con la maglia della Casertana dove mette a segno 14 gol in 33 presenze. A luglio, il ritorno in B con il Cittadella (3 presenze). A gennaio 2022 viene rilevato dal Potenza dove, in mezza stagione, realizzerà la bellezza di 8 reti in 14 giornate. Successivamente l’approdo a Pescara precedentemente documentato.