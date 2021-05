Avellino, a ruba i biglietti per la sfida col Sudtirol. Settore ospite del Druso già esaurito

L’U.S. Avellino comunica che, in poco più di un’ora, sono terminati i 50 biglietti omaggio messi a disposizione per i tifosi biancoverdi per assister al match del Druso contro il Sudtirol previsto per mercoledì 2 giugno 2021 alle 17,30 e valevole per il ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di lega pro.

Gli altri 86 biglietti omaggio erano già stati assegnati nei giorni scorsi ai club biancoverdi del nord Italia tra cui: I lupi del nord, Club Avellino Modena, Club Avellino Milano, l’Avellino Club Roma, il club Svizzera biancoverde e tanti altri tifosi residenti nel settentrione.

Saranno in tutto 136 i posti riservati agli ospiti al fronte di una capienza totale, ridotta al 25% per le disposizioni anti covid-19, di 675 spettatori.

La società ringrazia i tantissimi supporter che hanno provato ad aggiudicarsi un biglietto omaggio dimostrando ancora una volta tantissimo affetto e un legame indissolubile ai colori biancoverdi.