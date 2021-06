Avellino, Braglia: "Ci siamo dovuti arrangiare, ci mancavano 5 giocatori. Abbiamo carattere"

L'Avellino impatta con il Padova all'Euganeo nell'andata delle semifinali play-off di Serie C. Uno a uno il risultato finale del match, analizzato così ai microfoni di Rai Sport dal tecnico dei campani, Piero Braglia: "Ci siamo dovuti arrangiare, ci mancavano cinque giocatori, abbiamo anche cercato di cambiare modulo per sopperire alle assenze. Ma giocando in un altro modo abbiamo perso un po' d'identità e abbiamo sofferto più del dovuto".

Cosa le è piaciuto?

"L'atteggiamento, non si abbattono, è una squadra di carattere. Non saremo belli, non avremo primedonne ma ci giochiamo le partite fino in fondo, cercando di fare il meglio possibile".

Cosa si aspetta dal match di ritorno?

"Speriamo di recuperare chi mancava e anche di recuperare energie. Il Padova è forte ed importante, basta vedere chi ha in panchina, ma noi in casa facciamo sempre belle gare e speriamo di ripeterci. Noi in casa giochiamo in modo più spregiudicato, sempre fermo restando il fatto che dobbiamo recuperare i giocatori che non c'erano e ci permettono di tornare ad essere noi stessi. Bisogna prepararla bene e fare una grande partita e vedremo cosa ci dirà il campo".