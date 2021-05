Avellino, club biancoverde in lutto: l'ex calciatore Filippo Viscido si è tolto la vita a 31 anni

Avellino e il calcio campano sono sotto shock per la tragica scomparsa di Filippo Viscido, ex centrocampista irpino. L’ex centrocampista biancoverde, come riportato da Irpinia Oggi, si è suicidato nel pomeriggio ad appena 31 anni. Viscido era attualmente svincolato dopo lo stop delle categorie minori a causa del Covid-19. La scorsa stagione aveva giocato tra le fila dell’Afragolese. Aveva giocato nell’Avellino nell’estate 2009 con i Lupi appena ripartiti dalla Serie D. Per lui in biancoverde due stagioni con il salto tra i professionisti, in Seconda Divisione, nel 2010.