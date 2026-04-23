Bandecchi sulla Ternana: "Servono 4-5 milioni per finire il campionato"
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Nuovo punto della situazione sul difficile momento societario della Ternana da parte del sindaco della città di Terni, Stefano Bandecchi.
"La Ternana oggi è in mano al curatore fallimentare - ha spiegato attraverso i microfoni di AM Terni Television -. Non conosco esattamente le cifre, ma per finire il campionato servono circa 4-5 milioni di euro. Il curatore fallimentare mi sembra una persona capace, disponibile, e insieme al DG Mangiarano stiamo lavorando per arrivare a conclusione.
Bisogna trovare qualcuno che si accolli la squadra calcistica, semplicemente la squadra calcistica, entro credo il 17-18 maggio, anche perché poi cominciano i playoff. E chissà, si potrebbe andare in Serie B. Non si sa mai"
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