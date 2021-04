Bari, Citro: "I playoff? Ci sarò, almeno per tifare: coscienza a posto, abbiamo dato tutto"

Come riferisce tuttobari.com, sulle frequenze di RadioBari, è intervenuto l'attaccante del Bari Nicola Citro, alle prese con la tabella di recupero dopo un grave infortunio: "Sto meglio. Piano piano mi sto riprendendo. Ora sono a Cesena da un fisioterapista che conosco da tempo, ci stiamo dando sotto, mattina e pomeriggio. Ieri ho toccato anche un po' la palla, sta procedendo bene, purtroppo è lunga. Seguo i compagni, tra un mesetto scenderò a Bari, so che stanno lavorando duro per centrare l'obiettivo. I playoff? Ci sarò sicuramente, almeno per tifare. Ho visto le partite, ci è mancata solo un po' di fortuna. Le abbiamo giocate tutte al massimo, non mollando fino alla fine. Poi nel calcio si può vincere o no, ma l'importante è essere con la coscienza a posto di aver dato tutto. Chi è, del resto, che non vuole vincere? Sono fiducioso perché li conosco, daranno non il massimo ma di più. Il secondo posto? Se affrontiamo ogni partita come sappiamo, ce la giochiamo con tutti. Non dobbiamo tenere nessuno".