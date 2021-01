Bari, D'Urso: "Se giochiamo come ieri, ne vinciamo 9 su 10. La Ternana? Ha culo"

La Ternana è in fuga, il Bari sta inseguendo, ma il pari contro la Turris non ha agevolato i Galletti, che hanno intanto visto vincere la capolista. Di questo, come riferisce tuttobari.com, a RadioBari, ne ha parlato l'attaccante biancorossi Eugenio D'Ursi: "Se giochiamo come ieri ne vinciamo nove su dieci. La Ternana? Guardiamo le loro partite: dovevano perdere per come hanno giocato. Sono in calo, spero che dopo aver perso una partita, ne perdano altre 2-3 consecutivamente. C'è una differenza enorme tra come stiamo giocando noi e loro. Noi abbiamo fatto 30 tiri in porta e 10 traverse, non ci possiamo fare niente. Hanno avuto culo, fanno gol al novantaduesimo, al novantaquattresimo. Il calcio gli sta dando più di ciò che meritano. Non possono vincere sempre".