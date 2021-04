Bari, l'ex Del Grosso: "Carrera mai tutelato dal club. Auteri? Possono nascere fazioni nel gruppo"

vedi letture

Un grande ex, Alessandro Del Grosso, che, ai microfoni di tuttobari.com, ha così commentato le recenti vicissitudini del Bari. Che dopo l'esonero di Massimo Carrera ha richiamato in panchina Gaetano Auteri: "Ho sempre detto che Carrera non è mai stato tutelato dalla società e questa ne è la prova. Non ci si aspettava l’esonero. Vero i risultati negativi ma se prendi un allenatore comunque ci credi e pianifichi con lui, altrimenti ti tenevi quello di prima. Si può dire tutto a Massimo ma almeno ha provato a cambiare e a metterci del suo. Il materiale a suo disposizione era questo. Il modulo? Tra infortuni e squalifiche che spesso si sono concentrate in un unico reparto, è stato costretto a sperimentare. C'è stata confusione ma non si può giudicare per 12 partite da subentrato in una stagione dove è andato tutto storto, in una squadra che puntava a vincere. Il ritorno di Auteri? Si potrebbero formare delle fazioni nel gruppo tra chi è sempre stato con lui e chi meno. Fino ad ora tutti se la sono presa con l’allenatore ma questa squadra in campo non ha funzionato. Se ad una Ferrari cambi il guidatore ma i problemi rimangono gli stessi, evidentemente qualcosa alla base non va. Allora perché lo hai cambiato? A sto punto poteva tornare prima, non c’è logica. Le decisioni dei De Laurentiis? Anche a Napoli fanno le stesse cose, dopo 4-5 partite può cambiare tutto".