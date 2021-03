Bari, Perrotta sferza il gruppo: "Esame di coscienza o rischiamo di rovinare il campionato"

Il Bari non sta attraversando un buon momento. Dopo la scossa iniziale data dall’arrivo di Massimo Carrera in panchina infatti il club pugliese è incappato in una serie negativa con un solo punto conquistato, nell’ultimo turno contro la Casertana, in tre gare di cui ben due casalinghe. Il difensore biancorosso Marco Perrotta ai microfoni di Tuttobari.com ha parlato del momento no sottolineando l’atteggiamento sbagliato assunto nelle ultime gare: “Oggi è difficile parlare della partita, ma senza girarci attorno abbiamo giocato male, dobbiamo cancellarla e ripartire. Il problema siamo noi stessi e dobbiamo farci un esame di coscienza altrimenti faremo fatica sempre. Contro la Casertana siamo entrati in campo senza cattiveria e agonismo. - conclude Perrotta – Ed è un atteggiamento sbagliato. Ora zitti e pedalare, dobbiamo ripartire o rischiamo di rovinare il campionato".