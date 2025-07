Ufficiale Padova, Perrotta e Capelli proseguono in biancoscudato: hanno firmato il rinnovo

L’esperienza del centrale Marco Perrotta con il Padova proseguirà anche dopo la promozione in Serie B. Il classe ‘94, arrivato in Veneto nel 2023, ha infatti rinnovato il proprio contratto per un'altra stagione. Rinnovo anche per il centrocampista Alessandro Capelli che ha firmato invece un accordo per le prossime due annate.

Per Perrotta sono in totale 53 le presenze con la maglia biancoscudata arricchite da quattro reti di cui ben tre nella passata stagione conclusa con la promozione in cadetteria, mentre per Capelli sono 82 le presenze con nove reti all'attivo di cui sei nella scorsa annata. Questi i due stringati comunicati della società veneta:

“Il Calcio Padova comunica di avere formalizzato il prolungamento del contratto del difensore classe 1994 Marco Perrotta sino al 30 giugno 2026”.

"Il Calcio Padova comunica di avere formalizzato il prolungamento del contratto del centrocampista classe 1997 Alessandro Julian Capelli sino al 30 giugno 2027".