Bari, Rolando crede nella B: "Ancora tanti punti in palio. Possiamo ribaltare la situazione"

L’esterno del Bari Gabriele Rolando ha parlato in conferenza stampa parlando dell’impatto con la realtà pugliese e sulle prospettive in campionato: “Lo scorso anno ero alla Reggina e abbiamo vinto il campionato, posso dire che stare davanti è più facile perché vivi sulle ali dell’entusiasmo e mentalmente stai meglio. Noi però dobbiamo guardare a noi stessi, ci attendono nove finali e una partita importante e stimolante (quella con la Ternana NdR). Ci sono ancora tanti punti in palio e siamo fiduciosi anche se qualcosa ci è sicuramente mancato, soprattutto in termini di fortuna e continuità. Si tratta di piccolo episodi che fanno la differenza, ma qui ci sono giocatori validi e uno spogliatoio sano e così si può ribaltare la situazione. - conclude Rolando come riporta Tuttobari.com - Non è stato facile scegliere a gennaio perché ho dovuto lasciare una società importante, ma sono arrivato in una piazza indiscutibile. Sono certo che ci sono tutti i presupposti per restare qui anche in futuro. Il gol mi manca, ma visto il mio ruolo anche fare assist per far segnare i miei compagni va bene”.