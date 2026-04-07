Benevento, il primo rinforzo è già in casa: scatta l'obbligo di riscatto per Della Morte

Il primo rinforzo del Benevento dopo la promozione in Serie B è già in casa. Con l’approdo in seconda serie ufficialmente conquistato nella giornata di ieri infatti è scattato il riscatto di Matteo Della Morte, esterno offensivo che può giocare su ambedue le fasce, che era arrivato in prestito in estate da un’altra squadra che ha conquistato la cadetteria come il Vicenza. Nel contratto siglato ad agosto infatti era prevista una clausola da 450mila euro per l’obbligo di riscatto in caso di promozione. Una clausola scattata ieri sera e che renderà il classe ‘99 tutto giallorosso.

Il rendimento - Della Morte, sia con Gaetano Auteri prima sia con Antonio Floro Flores poi, ha sempre trovato posto sia da titolare, soprattutto nell’ultimo mese e mezzo, sia da subentrato con un totale di 26 presenze condite da una rete e tre assist. Una rendimento in flessione rispetto agli anni in biancorosso (sei gol e sei assist in 31 presenze nel 2023/24 e cinque gol e due assist in 36 gare lo scorso anno), ma che è servito al Benevento per riconquistare la Serie B.

Il futuro - Per Della Morte la prossima, se verrà confermato in rosa nel corso dell’estate, potrebbe essere la prima vera stagione in cui misurarsi in Serie B. Per l’esterno offensivo infatti l’esordio in cadetteria c’è già stato ai tempi della Pro Vercelli, stagione 2017/28, quando giocò due spezzoni contro Parma e Frosinone. Un ricordo ormai lontano otto anni che ora il classe ‘99 sogna di rivivere da giocatore più maturo e importante per il suo club.