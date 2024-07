Ufficiale Benevento, Kubica torna in Polonia: prestito con diritto di riscatto al Motor Lubin

Il centrocampista Krzysztof Kubica saluta il Benevento dopo due stagioni in cui ha collezionato 26 presenze fra Serie B e Serie C. Il giocatore, come si legge sui canali ufficiali del club si è trasferito infatti al Motor Lubin in prestito con diritto di riscatto. Per il classe 2000 è pronto un contratto triennale in caso di permanenza nel club polacco e torna in patria dove ha già giocato con le maglie di Chorbry Glogow, 17 presenze con due gol e un assist, e soprattutto Gornik Zabrze, 61 presenze con nove reti e quattro assist.

"Sono entusiasta della nuova stagione in arrivo. Ho seguito diverse volte il Motor ed è bello che questa squadra sia caratterizzata dal coraggio fino all'ultimo minuto. - spiega Kubica sul sito della nuova squadra - Penso che questo stile mi si addica. Sono stato cresciuto per combattere fino alla fine e vincere le partite".