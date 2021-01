Borghini: "Esito voto non è stato quello preventivato. Ma lavorerò per la Lega Pro del futuro"

vedi letture

Attraverso una nota pubblicata dai colleghi di Tuttoc.com il candidato alla presidenza della Lega Pro Andrea Borghini ha commentato la sconfitta di ieri contro il presidente uscente Francesco Ghirelli finita con un netto 49 a 3 a favore di quest'ultimo:

A 24 ore dall'esito del voto, Andrea Borghini analizza la sua candidatura e guarda al futuro: "Abbiamo costruito un percorso condiviso nel giro di qualche settimana e ho presentato la candidatura all'ultimo giorno utile per cercare più consenso possibile. E devo dire che in tanti sia prima sia dopo hanno condiviso il mio programma e mi hanno sostenuto. Purtroppo l'esito del voto non è stato quello preventivato ma è anche comprensibile, nei momenti di crisi - e la Lega lo sta attraversando - spesso si cerca la conferma piuttosto che la novità".

Poi l'annuncio: "Il mio percorso è appena iniziato. Da oggi inizierò a lavorare con un team per immaginare la Lega del futuro e costruire una valida alternativa per le prossime elezioni. I problemi che ho sollevato restano lì ed io non voglio far finta di nulla. Quindi, in sostanza, da oggi inizia un percorso per disegnare la Lega del domani e per cercare condivisione su un programma nuovo per ritrovarci alle prossime elezioni più coesi e pronti a portate la ventata di novità di cui la Lega ha bisogno!".