Lega Pro oggi al voto: sarà sfida fra Ghirelli e Borghini. Le aperture dei quotidiani

Questa mattina a Roma la Lega Pro sceglierà il proprio presidente con quello uscente Francesco Ghirelli sfidato da Andrea Borghini. Al voto andranno 58 società di Serie C con l'esclusione di Juventus U23 (il club vota in Lega Serie A) e Trapani (visto il fallimento del club). Si voteranno inoltre anche i due vicepresidenti con tre nomi in corsa: Luigi Ludovici e Marcel Vulpis in quota Ghirelli e Paolo Francia in quota Borghini. Queste le aperture dei tre quotidiani sportivi in edicola:

La Gazzetta dello Sport: “La Lega Pro cerca un futuro. Oggi al voto: Ghirelli in pole”

Tuttosport: “È sfida fra Ghirelli e Borghini. Lotta a tre per la vicepresidenza”

Corriere dello Sport: “Ghirelli-Borghini, sfid per la presidenza della Lega”