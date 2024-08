Ufficiale Caldiero Terme, la difesa parla croato: contratto annuale per Ivo Molnar

vedi letture

Il Calcio Caldiero Terme è lieto di comunicare di essersi assicurato le prestazioni sportive del difensore Ivo Molnar, che ha sottoscritto con il club gialloverde un contratto per la stagione 2024-2025. Difensore centrale croato classe 1994, ha esordito calcisticamente in Italia tra le fila del Voghera in D, poi nell’Olginatese, Castiglione, Monza, Dro e Pro Patria con cui ha effettuato il salto di categoria in Lega Pro. Successivamente l’esperienza tra le fila dell’Arzignano Valchiampo, di cui è stato anche capitano, prima in D e poi in Lega Pro. Negli ultimi sei mesi Ivo Molnar ha vestito i colori della Virtus Francavilla.

Nel corso della sua carriera il difensore croato ha collezionato 79 presenze in Lega Pro con 2 gol. Ad Ivo l’augurio di uno splendido percorso con i colori gialloverdi. Il classe 1994 vestirà la maglia numero 28.