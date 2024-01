Ufficiale Virtus Francavilla, il rinforzo in difesa arriva dall'Arzignano. Firma Molnar

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Virtus Francavilla "comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivo Molnar, proveniente dall’Fc Arzignano Valchiampo Srl. Difensore centrale croato classe 1994, ha esordito calcisticamente in Italia tra le fila del Voghera in D, poi nell’Olginatese, Castiglione, Monza, Dro e Pro Patria con cui ha effettuato il salto di categoria in serie C. Successivamente l’esperienza tra le fila dell’Arzignano Valchiampo, della quale è stato anche capitano, prima in D e poi in C. Nel corso della sua carriera ha collezionato 75 presenze in serie C e 2 gol. Il calciatore sarà a disposizione di mister Roberto Occhiuzzi per la gara contro il Foggia".