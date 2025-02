Ufficiale Campobasso, rinforzo a centrocampo: arriva Chiarello. Contratto annuale e opzione

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Campobasso fa sapere che Riccardo Chiarello, centrocampista classe 1993, è un nuovo giocatore della formazione rossoblù. "Il calciatore ha firmato un contratto annuale con possibilità di rinnovo automatico per ulteriori due anni.

Nato ad Arzignano, Chiarello ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Garcia Moreno, per poi approdare al Chievo Verona, dove ha completato il percorso delle giovanili dal 2003 al 2012. Successivamente ha indossato le maglie di Real Vicenza, Giana Erminio, Alessandria e Cesena, accumulando una solida esperienza in Serie C.

Ha scelto di indossare il numero 11 sulla maglia. Benvenuto Riccardo!".

Sempre ai canali ufficiali del club molisano, il giocatore ha espresso il suo entusiasmo subito dopo la firma del contratto: "Conosco Campobasso, gli amici me ne hanno parlato sempre bene. So quindi di una piazza calorosa, che vive di calcio e vanta una storia di rilievo nel panorama. Sono felice di sposare il progetto della società rossoblù e, soprattutto, sono pronto a scendere in campo per dare il mio contributo al mister e alla squadra".