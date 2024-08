Ufficiale Campobasso, rinforzo fra i pali. Dal Pisa arriva in prestito il giovane Johan Guadagno

Johan Elia Guadagno, portiere, classe 2003, arriva in prestito annuale dal Pisa per difendere la porta del Campobasso Football Club.

E’ cresciuto nelle giovanili svedesi. A 16 anni ha giocato nel Brommapojkarna, club calcistico di Stoccolma. A seguire, ha firmato un contratto per quattro anni con il Manchester United Football Club e dopo due anni è passato al FC Copenhagen per approdare infine al Pisa. Sei mesi in prestito al Latina e, adesso, il Campobasso FC.