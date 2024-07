Ufficiale Campobasso, triennale per Mario Prezioso: il centrocampista arriva dal Potenza

Mario Prezioso, classe 96, centrocampista, ha firmato un contratto triennale con il Campobasso Fc. A comunicarlo è lo stesso club molisano attraverso i canali ufficiali.

Originario di Napoli, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, è passato al Napoli dove ha giocato fino alla Primavera per poi proseguire la sua carriera in società come Cosenza, Modena, Vibonese, Ancona e infine Potenza.