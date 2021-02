Capolavoro Ternana. Unica imbattuta nelle cinque principali federazioni in Europa

Sta assumendo i contorni del capolavoro il cammino della Ternana Cristiano Lucarelli, capolista nel Girone C della Lega Pro con 14 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

Le Fere, reduci dal 5-1 del 'Liberati' contro la Casertana sono infatti l'unica formazione fra le prime tre serie delle cinque maggiori federazioni europee (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna) ad essere ancora imbattuta.

Per la compagine allestita dal patron Stefano Bandecchi in 22 gare di campionato sono arrivate 17 vittorie, cinque pareggi e, appunto, nessuna sconfitta. Appena 15 i gol subiti (terza miglior difesa della Serie C dietro solo a Modena con 11 gol al passivo e Aurora Pro Patria con 14) e ben 56 i gol messi a segno. Esattamente lo stesso numero di punti già messi in archivio. Con la Serie B che si avvicina passo dopo passo.