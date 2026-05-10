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Caronnese, Zampaglione saluta: sarà il nuovo Responsabile Scouting della Folgore Caratese

Caronnese, Zampaglione saluta: sarà il nuovo Responsabile Scouting della Folgore CarateseTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:34Serie C
Alessandra Stefanelli

La Caronnese ha annunciato ufficialmente il trasferimento del direttore sportivo Ivan Zampaglione alla Folgore Caratese, dove ricoprirà il ruolo di Responsabile Scouting.

L’operazione, spiegano i due club, è stata definita in un clima di grande collaborazione e reciproca stima, confermando i solidi rapporti esistenti tra le due società lombarde. Decisivo il confronto tra il direttore generale della Caronnese Emiliano Nitti e il presidente della Folgore Caratese Michele Criscitiello.

Nel comunicato ufficiale, la Caronnese ha sottolineato come questa scelta rappresenti un’importante opportunità di crescita professionale per Zampaglione, ringraziandolo per il lavoro svolto e augurandogli il meglio per la nuova esperienza.

“La Società Calcistica Caronnese comunica ufficialmente, in collaborazione con la società Folgore Caratese, di aver espresso parere positivo al trasferimento del proprio Direttore Sportivo Ivan Zampaglione, che assumerà il ruolo di Responsabile Scouting presso la società brianzola”, si legge nella nota diffusa dal club.
La società rossoblù ha inoltre evidenziato come l’operazione possa rappresentare il preludio a future collaborazioni tra le due realtà, unite da un rapporto sempre più stretto e da una comune attenzione alla valorizzazione dei talenti.

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