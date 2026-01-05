Il Como Women scalda i motori in vista della ripresa: programmate due amichevoli
Dopo la pausa invernale il Como Women torna a scaldare i motori in vista del ritorno in campo previsto fra meno di due settimane e per arrivare al meglio alla sfida contro il Napoli Women il club lariano ha deciso di disputare due amichevoli per ritrovare il ritmo partita: le avversarie saranno la Caronnese che milita in Serie C e il Brescia che milita in Serie B. Questa la nota del club:
"F.C. Como Women comunica che, in preparazione alla ripresa del campionato di Serie A Women, in programma nel weekend del 17 gennaio, quando il Como Women sarà impegnato a Cercola (NA) contro il Napoli nella decima giornata, la squadra disputerà due test amichevoli.
Il primo si svolgerà in allenamento congiunto martedì 6 gennaio alle ore 14.00 contro la Caronnese Women, formazione militante in Serie C, presso lo Stadio Comunale di Caronno. Il secondo, in partita amichevole, è in programma sabato 10 gennaio alle ore 14.00 contro il Brescia, squadra militante in Serie B, presso il centro sportivo Sport Village di Cislago.
Entrambi i test si giocheranno a porte chiuse".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30