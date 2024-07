Ufficiale Carpi, altri 7 addii. Salutano Bouhali, Beretta, Gerbino, Larhrib, Ofoasi, Rossi e Tentoni

In vista del prossimo campionato di Serie C, va formandosi la rosa del Carpi, che sta intanto annunciando conferme e addii rispetto alla rosa che ha riportato i biancorossi in Serie C. Come fa sapere la società attraverso una nota ufficiale, "avendo concluso il contratto in essere – Aimen Bouhali, non vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione.

L’avventura in biancorosso di Bouhali – centrocampista di sostanza classe 1995 – si interrompe con 56 presenze, condite da 4 assist in due stagioni vissute con i nostri colori".

Ma non è lui l'unico addio odierno. Seguono anche quelli di Roberto Beretta, Samuele Gerbino, Hamza Larhrib, Augustine Ofoasi, Massimiliano Rossi e Tommaso Tentoni.

Qui i rispettivi comunicati:

- "L’AC Carpi saluta – avendo concluso il contratto in essere – Roberto Beretta, che non vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione.

Beretta – Centrocampista Offensivo classe 2001, tornato in biancorosso nel mercato invernale dopo l’esperienza della scorsa stagione – ha totalizzato da Febbraio 12 presenze, condite da 3 assist; per un bottino complessivo con la maglia del Carpi di 48 presenze, 8 gol e 11 assist".

- "L’AC Carpi saluta – avendo concluso il contratto in essere – Samuele Gerbino, che non vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione.

Arrivato a Febbraio dopo l’esperienza a Novara, Gerbino – tecnico Centrocampista ligure classe 2004 – lascia il Carpi dopo aver totalizzato 8 presenze in biancorosso".

- "L’AC Carpi saluta – avendo concluso il contratto in essere – Hamza Larhrib, che non vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione.

Arrivato a Carpi a inizio stagione dopo gli anni a Corticella, Larhrib – duttile Centrocampista offensivo classe 2003 – lascia il Carpi con a referto 33 presenze, condite da 1 gol – nella trasferta di Sant’Angelo – e 3 assist".

- "L’AC Carpi saluta – avendo concluso il contratto in essere – Augustine Ofoasi, che non vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione.

Arrivato a Carpi a inizio stagione dopo l’esperienza a Lentigione dell’anno scorso, Ofoasi – Centrocampista, ma all’occorrenza anche terzino, ghanese classe 2005 – lascia il Carpi dopo aver totalizzato 9 presenze in maglia biancorossa".

- "L’AC Carpi saluta – avendo concluso il contratto in essere – Massimiliano Rossi, che non vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione.

Centrocampista muscolare e di inserimento, arrivato a Carpi a inizio stagione, Rossi saluta i colori biancorossi dopo aver totalizzato 23 presenze, condite da 3 gol – di cui 2 nell’indimenticabile ultima giornata di campionato contro il Certaldo – e 1 assist".

- "L’AC Carpi saluta – avendo concluso il contratto in essere – Tommaso Tentoni, che non vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione.

Tecnico Centrocampista di geometrie, arrivato a Carpi a inizio stagione, Tentoni saluta il biancorosso dopo aver totalizzato 17 presenze, con 2 gol messi a segno".