Ufficiale Carpi, arriva a titolo definitivo dal Sassuolo Alessandro Scacchetti: accordo triennale

Serie C

L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo definitivo – con possibilità di recompra da parte del Sassuolo – il diritto alle prestazioni sportive dell’estremo difensore Alessandro Scacchetti.

Scacchetti, strutturato portiere classe 2005 (che può già vantare nel proprio palmares una vittoria del campionato Primavera, stagione 2023/24), è reduce da una stagione nella Primavera del Sassuolo – Club nel quale è cresciuto – in cui ha totalizzato 39 presenze, raggiungendo da titolare le Semifinali Play-Off di categoria.

Scacchetti ha sottoscritto un contratto di valenza triennale, con scadenza il 30 Giugno 2028.

“Carpi è sempre stata una Piazza importante, non ho avuto dubbi a sceglierla. Ci sono molti ragazzi giovani in questa squadra, con Mazzoni e Furghieri ho condiviso lo spogliatoio anche a Sassuolo. Cercherò di dare il massimo, lavorando con umiltà tutti i giorni per questi colori.”