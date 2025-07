Ufficiale Forlì, nuovo innesto in attacco: arriva Saporetti. Lo scorso anno era al Carpi

vedi letture

Serie C

Oggi alle 19:17 Serie C

Il Forlì ha rinforzato il proprio reparto offensivo con l'arrivo dell'esterno destro Saporetti, lo scorso anno al Carpi sempre in Serie C. Questa la nota della società romagnola:

Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con Simone Saporetti. L’attaccante sarà un giocatore biancorosso nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.

L’esterno classe 1998 è cresciuto nel settore giovanile del Bologna prima di iniziare la sua lunga carriera impegnato tra Serie D e Serie C con le maglie di Imolese, Carrarese, Mantova, Fiorenzuola, Corregese, Franciacorta, Ravenna, Trento, Renate e Carpi. Proprio con gli emiliani ha vinto il campionato di Serie D 2023/24 con 21 gol e 9 assist in 28 partite. Nella scorsa stagione, con la maglia del Carpi, ha messo a referto 34 presenze condite da 5 gol e 4 assist. Arriva alla corte di mister Miramari con la voglia di recitare per davvero un ruolo da protagonista.