Ufficiale Carpi, il rinforzo sulla fascia arriva dalla D. Visani firma un contratto fino al 2027

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi "’comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dell’esterno mancino basso Raffaele Visani.

Visani, completa il percorso di formazione nei settori giovanili di Sassuolo, Bologna e Ternana, società con la quale fa il suo esordio nel campionato di Primavera 2. Dopo aver completato il percorso in Primavera 2 con la casacca del Cesena, si trasferisce nel Forlì (Serie D – Girone D) compagine con la quale colleziona in prima squadra n° 8 presenze nella stagione 2023/24 e 14 nella prima parte del campionato in corso. Si è legato ai colori biancorossi sottoscrivendo un contratto con scadenza al prossimo 30 Giugno 2027.

Fanno poi seguito le sue prime parole in biancorosso dopo la firma: "Sono molto entusiasta dell’opportunità che mi ha dato il Carpi di confrontarmi con i professionisti. È successo tutto in poche rapidissime ore, per cui l’adrenalina è ancora altissima. Non vedo l’ora di ambientarmi con i nuovi compagni e mettermi a disposizione dello staff in questa nuova ed entusiasmante avventura. La serietà e la fiducia che mi sono state dimostrate da questa Società, mi spingono a voler ripagare la piazza con tutto l’impegno possibile“.