Ufficiale Carpi, rinnovo di contratto biennale per il centrocampista Marco Forapani

vedi letture

L’AC Carpi è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto con Marco Forapani.

Forapani, centrocampista classe ’03 abile in entrambe le fasi, dopo un primo anno in biancorosso – con 33 presenze e 2 gol – in cui ha fornito un apporto determinante per il raggiungimento della promozione, si appresta ad esordire in Lega Pro dopo aver sottoscritto un contratto biennale, che lo legherà ai nostri colori fino a Giugno 2026.

“Sono molto contento di aver rinnovato con questi colori - spiega -, ringrazio la società per la fiducia riposta in me. Non vedo l’ora di ricominciare una nuova stagione qui al Cabassi insieme ai nuovi compagni e a tutti i tifosi che ci son sempre stati vicini! A breve inizieremo un altro anno, spero tanto sia come quello appena passato, che ci ha regalato l’emozione unica di vincere il campionato e di ottenere la promozione in Lega Pro. Carpi è una piazza che merita di essere tra i professionisti, faremo di tutto per farvi divertire!”