Ufficiale Carpi, c'è il rinnovo con Forapani: ha firmato fino al 2027 con i biancorossi

vedi letture

L’AC Carpi è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto con Marco Forapani.

Il centrocampista nativo di Bondeno ha sottoscritto un rinnovo di contratto che lo legherà ai nostri colori fino a 30 Giugno 2027.

“Sono molto contento di aver prolungato il mio rapporto con il Carpi. Ringrazio la Società per la fiducia riposta in me in un momento sfortunato di questa stagione, segno di umanità e vicinanza. Ho voglia di tornare in campo il prima possibile per ripagare la fiducia riposta in me dal Presidente e da tutto l’ambiente.”