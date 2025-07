Ufficiale La Casertana pesca in casa Lazio: arriva in prestito con diritto Di Tommaso

La Casertana pesca in casa Lazio un rinforzo, giovane e di prospettiva, per il proprio centrocampo come il classe 2005 Di Tommaso che nella passata stagione ha fatto capolino in prima squadra in tre occasioni per partite di Europa League senza però mai esordire in biancoceleste. Questa la nota del club campano in merito:

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Di Tommaso che arriva in rossoblu dalla SS Lazio a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto.

Centrocampista classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile laziale partendo dall’Under 14 fino a diventare uno dei perni della Primavera; con quest’ultima 35 presenze e 3 reti la scorsa stagione. Messosi in evidenza come uno dei talenti più promettenti del vivaio biancoceleste, Di Tommaso ha conquistato anche la fiducia della prima squadra con mister Baroni che l’ha inserito tra i convocati in occasione delle gare di Europa League contro Twente, Ludogorets e Braga.

“Ringrazio il presidente, il direttore e il mister per aver deciso di puntare su di me – commenta Di Tommaso - Ho scelto Caserta per l’importanza della piazza, per gli stimoli che sa dare ad un calciatore e per l’occasione che mi si prospetta. Sono felice ed orgoglioso di giocare per questo club. Darò il massimo per ripagare la società per la fiducia mostrata nei miei confronti”