Catania, comunicato degli ultras: "Chiedete soldi per salvare il club. Ma quanto avete messo?"

Dopo il lancio della campagna di azionariato popolare per salvare il Catania e il comunicato di Joe Tacopina che si tira fuori dall'acquisto del club etneo, anche la Curva Nord del Catania prende posizione nei confronti di SIGI, gruppo proprietario del club, chiedendo delucidazioni sulla situazione finanziaria e su dove andranno i soldi che si stanno provando a raccogliere tramite l'azionariato popolare. Questo il comunicato degli ultras:

"Un appello importante presentato, come sempre purtroppo, nella forma più sbagliata. Soprattutto, un appello per evitare un rischio mortale - la mancata iscrizione - che durante la manifestazione di piazza Università i vertici del Catania avevano detto non esistere, perché ci avrebbero pensato loro. Allora vogliamo capire, prima di spendere qualsiasi parola su questo appello. E, questa volta, fateci capire con parole inequivocabili. State chiedendo soldi per salvare il Catania? Bene:

- voi quanto state mettendo?

- i tifosi quanto dovrebbero raccogliere?

- chi è il garante di questa raccolta fondi?

- che tipo di accordo avete fatto con la banca indicata?

- state predisponendo una rendicontazione giornaliera dei soldi raccolti? Ma, e questo è una cosa che riguarda tutti, che non ci si dimentichi chi è il responsabile di questa situazione e da dove arriva tutto quello che stiamo vivendo. Perché purtroppo la disastrosa comunicazione di questi mesi lo sta facendo quasi dimenticare"