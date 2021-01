Catania, il sindaco Pogliese: "Tacopina ama i nostri colori e ha progetti ambiziosi"

vedi letture

Intervistato da Antenna Uno il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha parlato dell’arrivo di Joe Tacopina alla guida del club etneo: “Ho avuto modo di incontrarlo ed è stato un incontro piacevole, ho percepito il suo amore per i colori rossazzurri e per la nostra città con progetti ambiziosi non solo sul piano calcistico. Mi sono confrontato con i soci della SIGI che voglio ancora ringraziare per aver salvato la Serie C e la matricola del club. - continua Pogliese – Sono certo che questo rinvio è solo frutto di qualche punto da chiarire, ma a breve tutto sarà sistemato e il Catania passerà nelle mani di Tacopina con un cuore rossazzurro che batterà molto forte, con imprenditori che rimarranno”.