Catania, terzo ko in 4 gare. Guerini: "Quando i risultati non arrivano il tecnico è in discussione"

vedi letture

La terza sconfitta nelle ultime quattro gare mette sulla graticola il tecnico del Catania Giuseppe Raffaele. Ad ammetterlo è il responsabile dell’area tecnica del club Vincenzo Guerini che dopo il ko con la Turris si presenta in sala stampa al posto dell’allenatore: “Sicuramente si può parlare di crisi, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Stiamo attraversando un periodo brutto sotto tutti i punti di vista. La squadra, che fino a un mese e mezzo fa era veramente fantastica, ha avuto un crollo psico-fisico e tecnico e non riusciamo a capire come mai. Sembra quasi non crederci più anche se il gruppo è unito e rema dalla stessa parte. - continua Guerini come riporta Tuttoc.com - Raffaele in bilico? Sono discorsi che non voglio affrontare, ma che sia in bilico è chiaro perché quando non arrivano i risultati l’allenatore è sempre il primo a essere messo in discussione. Niente di nuovo sotto il sole, ci confronteremo con la società e i giocatori per trovare la soluzione migliore per uscire da questa situazione visto che il tempo c’è.Dobbiamo tutti assumerci le responsabilità e uscirne a testa alta. Pressione? Non voglio sentire questa parola, la società non ci fa mancare nulla, i tifosi pure non ci hanno fatto mancare il loro sostegno" .