Catanzaro, Evacuo: "Il futuro? Prima l'assalto alla Serie B poi ne parleremo a fine campionato"

Nel successo contro il Bari del suo Catanzaro Felice Evacuo ha raggiunto quota 200 reti tra i professionisti. Oggi dalle colonne del Corriere dello Sport l'attaccante dei calabresi ha parlato del futuro: "Non penso al prossimo anno, non ho mai avuto problemi a trovare squadra, ora sono solo concentrato a questo finale di stagione per regalare un traguardo importante a Catanzaro città e società, poter contribuire in questi tre mesi a un passaggio di categoria sarebbe una soddisfazione enorme, poi a bocce ferme ne riparleremo, per la mia carriera ora conta solo finire bene questa stagione perché ci sono tutti i presupposti per andare in Serie B".