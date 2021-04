Catanzaro, rimangono 12 i positivi al Covid-19. Possibile la richiesta di rinvio per domenica

Sospiro di sollievo in casa Catanzaro dopo il giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri. Non è emerso alcun nuovo positivo in seno al collettivo calabrese dopo i 12 emersi fra giovedì e venerdì scorso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport qualora non si negativizzasse nessuno di questi elementi è probabile che la dirigenza giallorossa chieda il rinvio del match del prossimo weekend contro la Juve Stabia giocando il jolly ancora a sua disposizione.