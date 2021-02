Cavese, altri cinque positività al Covid-19 nel gruppo squadra: ma a Monopoli si gioca

"La Cavese 1919 comunica che i test anti Covid-19 effettuati questa mattina al gruppo squadra hanno accertato cinque positività (quattro calciatori e un membro dello staff tecnico), che vanno ad aggiungersi a quelle precedentemente comunicate. Il club ha immediatamente attivato il protocollo vigente".

Questa la nota della società campana, che alla positività riscontrata in settimana aggiunge altri cinque casi accertati di Covid-19. Non è però a rischio la partita odierna contro il Monopoli, che prenderà regolarmente il via alle ore 15:00 e sarà valida per la 26^ giornata del Girone C del campionato di terza serie.