Ufficiale Cavese, dal Palermo ecco Fella. Arriva in prestito con obbligo di riscatto

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che la Cavese annuncia "di aver acquisito, in prestito dal Palermo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive dell'attaccante Giuseppe Fella.

Nato l'11 agosto 1993 a Salerno, è per lui un ritorno nella città dei portici, essendo stato protagonista nella stagione 2017/18 della vittoria dei Play Off di Serie D con ben 32 gare ed 11 reti.

L'anno successivo in Lega Pro con gli aquilotti furono sempre 11 le reti in 30 presenze.

Una lunga carriera tra i professionisti indossando le maglie di Melfi, Bassano, Siena, Monopoli, Avellino, Palermo con oltre 300 gare all'attivo ed 80 gol.

Lo scorso anno 5 marcature nelle 34 gare disputate con il Latina nel Girone C della Serie C Now".