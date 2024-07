Ufficiale Cavese, in prestito dall'Avellino ecco Pezzella. Nuovo innesto per il centocampo

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che la Cavese annuncia "di aver acquisito, in prestito dall’Avellino, le prestazioni sportive del centrocampista Salvatore Pezzella.

Nato a Roma l’11 marzo 2000, cresce nel settore giovanile della Roma. Nel campionato 2019/20 colleziona 23 presenze ed 1 gol con il Modena nel Girone B della Serie C che gli valgono la chiamata della Reggiana in Serie B. Con gli emiliani saranno 22 le gare disputate. Nelle ultime tre stagioni ha vestito, sempre in Lega Pro, le maglie di Robur Siena, Triestina ed Avellino.

Benvenuto Salvatore!".