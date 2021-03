Cheddira e i no alla Serie B per conquistarla col Mantova. Sognando la doppia cifra

In casa Mantova si sta mettendo in luce Walid Cheddira, attaccante classe ‘98 scoperto dall’allora ds del Parma Daniele Faggiano che gli fece firmare un triennale tuttora valido (la scadenza è fissata nel 2022) pescandolo in Serie D. Lo scorso anno, fra Arezzo e Lecco, non impressionò molto (15 presenze e zero reti all’attivo), ma quest’anno in biancorosso il classe ‘98 è già a quota sette in 28 presenze. Gol e prestazioni che già a gennaio hanno attirato le attenzioni di alcuni club di Serie B, come rivelano i colleghi di Tuttoc.com, come Pescara e Ascoli. Il giocatore ha però rifiutato le proposte per evitare di fare il passo più lungo della gamba e per mantenere l’impegno con i virgiliani. L’obiettivo di Cheddira infatti è quello di andare in doppia cifra, conquistare i play off e magari la Serie B con la squadra mantovana. Altrimenti è molto probabile che la cadetteria gli apra comunque le porte con il Parma che potrebbe ritrovarsi una risorsa inaspettata in rosa.