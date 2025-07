Ufficiale Colpo in attacco per il Gudonia, dal Trapani arriva Diego Zuppel

Rinforzo in attacco per il Guidonia, che ha comunicato di aver preso Diego Zuppel. Di seguito la nota del club: "Dal Trapani arriva in prestito con diritto di riscatto Diego Zuppel, attaccante classe 2002 che ha nella forza fisica e nel tiro le caratteristiche principali.

“Mi aspetto una crescita personale in una società ambiziosa”, le prime dichiarazioni di Zuppel da giocatore rossoblù".

Intanto il Guidonia ha confermato tre tasselli per la Serie C

Uno dei portieri emergenti del calcio italiano resta a difesa dei pali della porta del Guidonia Montecelio 1937 Fc: Emanuele Mastrangelo. Classe 2006, Mastrangelo arriva da due importanti esperienze con la Romana e con il trionfo in interregionale della scorsa annata con i nostri colori. Alto 187 centimetri, reattivo, tecnicamente in continua crescita, con una grande personalità e pararigori. Sorprende anche per la capacità di tenere alta la concentrazione per tutta la stagione e nell'arco dei 90 minuti. L'interesse di prestigiosi club lo ha consacrato alla ribalta, ma la sua strada è sempre più legata alla Città dell'Aria che si sente al sicuro con il numero uno.

Il Guidonia Montecelio 1937 Fc conferma Serafino Calzone per la stagione 2025/2026 nel campionato di Serie C Sky Wifi. Calzone, centrocampista centrale, alto 180 centimetri, presenta notevoli margini di miglioramento vista la sua giovane età. Tuttavia classe e fantasia sono due doti naturali che spesso fanno la differenza. Abile visione del gioco, esecuzioni al volo e di prima, precisione nel tiro. Calzone continuerà a giocare a testa alta in rossoblù.

Confermato, nella rosa del Guidonia Montecelio 1937 Fc, anche Francesco Stefanelli, 20enne cresciuto nel settore giovanile del Frosinone. Il giocatore è in grado di ricoprire tutti i ruoli della corsia di sinistra, abile nel cross e veloce in tutti i movimenti. Stefanelli prosegue in rossoblù il suo percorso di crescita.