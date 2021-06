Cosenza, capitan Corsi: "Mi sento responsabile per aver tolto qualcosa a una città che amo"

Il laterale e capitano del Cosenza Angelo Corsi ha aspettato un mese dopo la retrocessione della squadra in Serie C per tornare a parlare e chiedere scusa alla piazza calabrese. Attraverso una Instagram Stories il giocatore ha così espresso tutta la sua amarezza per il risultato finale: "Mi sono preso del tempo per smaltire un po’ quello che è successo. Chiedo scusa se mi sono sentito pronto solo adesso. Chiedo ancor più scusa e mi sento responsabile di aver tolto qualcosa di importante ad una città che amo. Non sono stato all’altezza della situazione e mi prendo tutte le responsabilità. Forza Cosenza ieri, oggi e domani”.